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Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir gemi dümen arızası sebebiyle karaya oturdu

Asayiş 16.04.2021, 09:06
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Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu

Marmara Ereğlisi'nden Aliağa'ya gittiği öğrenilen 70 metre boyundaki Banu-S isimli gemi dün gece yarısı dümen arızası sebebiyle Bozcaada'nın doğusundaki taş Adası'nda karaya oturdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkeli Kurtarma Romorkörü ile bir hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi
Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde herhangi bir deniz kirliliği yaşanmadığı, can ya da mal kaybı olmadığı öğrenildi.

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