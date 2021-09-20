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Boynuna ip takılarak sokak köpeklerini toplayan belediye personeline ceza kesildi

Artvin’in Arhavi ilçe Belediyesinden, boyunlarına ip takılarak toplanan sokak köpekleri hakkında açıklama yapıldı. Yapıla açıklamada, “personelin tutumu tasvip edilemeyecek noktada olmuştur. Küpeli sokak hayvanlarımızın tekrar ilçemize getirilmesi konusunda ve personeller hakkında cezai işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Asayiş 20.09.2021, 09:16
Boynuna ip takılarak sokak köpeklerini toplayan belediye personeline ceza kesildi

Artvin’in Arhavi ilçe Belediyesinden, boyunlarına ip takılarak toplanan sokak köpekleri hakkında açıklama yapıldı. Yapıla açıklamada, “personelin tutumu tasvip edilemeyecek noktada olmuştur. Küpeli sokak hayvanlarımızın tekrar ilçemize getirilmesi konusunda ve personeller hakkında cezai işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Artvin’in Arhavi ilçesinde belediye personelleri tarafından boyunlarına ip takılıp eziyet edilerek toplanan sokak hayvanları güvenlik kamerasına yansımış, yaşanan olay büyük tepkilere neden olmuştu. Arhavi Belediyesi konuyla ilgili resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, personele cezai işlem uygulanacağını kayıp hayvanlarını geri getirileceği belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Yaşadığımız sel afetinin ardından yoğun şikayetlerin arttığı şehir merkezinde ilçemize ait olmayan sokak hayvanlarının olduğu tespit edilmiştir. Başkanımız Vasfi Kurdoğlu’nun talimatları doğrultusunda dışarıdan getirilen ve küpesiz dolaşan sokak hayvanlarının, getirildiği yerlere tekrar götürülmesi konusunda talimat verilmiştir. Gelinen noktada personelin tutumu tasvip edilemeyecek noktada olmuştur. Küpeli sokak hayvanlarımızın tekrar ilçemize getirilmesi konusunda ve personeller hakkında cezai işlem başlatılmıştır.”

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