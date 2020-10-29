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Boylarından büyük hırsızlık
BURSA'DA BİR ZİNCİR MARKETTE GERÇEKLEŞEN HIRSIZLIK OLAYINDA, İKİ ÇOCUĞUN DEV EKRAN TELEVİZYONU ÇALDIKLARI AN SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.
Asayiş 29.10.2020, 09:36
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Bursa’da bir zincir markette gerçekleşen hırsızlık olayında iki çocuğun dev ekran televizyonu çaldıkları an saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay merkez Yıldırım ilçesinde yaşandı. Yaşları küçük olduğu görülen iki çocuk, kasiyerin kasadan ayrılmasını fırsat bilerek büyük ekran televizyonu marketten çaldı. Son derece rahat bir tavırla hareket eden iki hırsızlık şüphelisi, boylarından büyük televizyonu tek taşıyamayacaklarını anlayınca marketten birlikte tutarak çıkarttı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çocukların soğuk kanlılığı görenleri şaşkına çevirdi. Market görevlilerin ihbarı üzerine polis olayla alakalı tahkikat başlattı.
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