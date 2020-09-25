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Botoks sonrası ölümde herkes birbirini suçladı

İstanbul Beylikdüzü'nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminden sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1'i hekim, 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde güzellik merkezinin kaçak olduğu ortaya çıkarken, güzellik merkezi çalışanları birbirini suçladı.

Asayiş 25.09.2020, 12:30 25.09.2020, 12:46
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Botoks sonrası ölümde herkes birbirini suçladı

Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü'nde bir rezidansta bulunan güzellik merkezine giden 38 yaşındaki Kübra Boyraz, botoks yaptırdıktan sonra evine döndü. Evine fenalaşan Boyraz, babasının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Genç kadın hastanede tüm müdahalelere rağmen ertesi gün hayatını kaybetti. Kızının ölümünden şüphelenen baba Boyraz, suç duyurusunda bulundu.

SAĞLIKLI ŞEKİLDE GİRİP YARI BAYGIN ÇIKTI

Babanın şikayeti üzerine polis ekipleri, Boyraz'ın telefonunda yapılan yazışmaları inceledi. Yazışmalarda Beylikdüzü'nün Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Caddesi üzerinde bulunan bir güzellik merkezinin personeliyle botoks hakkındaki mesajların tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güzellik merkezine giden polis ekipleri, kayıt defterini incelediklerinde Kübra Boyraz'ın, 7 Temmuz'da dudak, 19 Eylül'de kalça botoksu yaptırdığını belirledi. Bunun üzerine binanın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, Boyraz'ın yürüyerek sağlıklı bir biçimde geldiğini daha sonra halde güzellik merkezi çalışanlarının yardımı ile dışarı çıkarıldığını tespit etti. Kamera kayıtlarının da ortaya çıkmasının ardından güzellik merkezinde pratisyen hekim olduğu öğrenilen Öner Ö. ve güzellik merkezi çalışanları Erdal D., Ömer E., Bülent B., Kadriye A., İzmir'de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınıp Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

GÜZELLİK MERKEZİ KAÇAK ÇIKTI

Yapılan incelemelerde güzellik merkezinin kaçak olduğu ortaya çıktı. Boyraz'ın hayatını kaybettiği güzellik merkezinde, kira kontratının Bülent B. adına yapıldığı tespit edilirken, işyerinin Önder Ö. tarafından işletildiği bilgisine ulaşıldı.

HEPSİ BİRBİRİNİ SUÇLADI

İfadeleri alınmak üzere Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen güzellik merkezi çalışanları birbirini suçladı. Kübra Boyraz'ın ölümü ile ilgili hiç bir suçlamayı kabul etmeyen 5 şüpheli de, suçu birbirinin üzerine attıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan Kübra Boyraz'ın güzellik merkezine girip-çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kız güzellik merkezine giriş yapıyor. Boyraz bir süre sonra buradan ayrılıyor.

GENÇ KADININ EVE GETİRİLDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Kübra Boyraz'ın evine  getirildiği anlar da yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; binanın önüne gelen bir kişi, bir süre çevreyi gözetledikten sonra içinde Kübra Boyraz'ın bulunduğu otomobili çağırıyor.

Gelen araçtan içinden 3 güzellik merkezi çalışanın yardımı ile Boyraz iniyor. Boyraz ve güzellik merkezi çalışanı Kadriye A. ile evine gidiyor. İkinci güvenlik kamerası görüntülerinde ise Kübra Boyraz evinden içeri girerken Kadriye A.'nın baba Ekrem Solmazgül ile konuştuğu görülüyor.

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