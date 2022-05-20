Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs tutuklandı

Diyarbakır’da boşanma aşamasında olduğu 21 yaşındaki eşini öldüren şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerin Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 3. Sokak’ta bulunan Elaltunkara Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Şule Tartuk (21) eşi Erkan Tartuk (27) ile tartışma sonrası bıçakla ağır yaralandı. Şule Tartuk’un, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı gerçekleştiren koca, karakola giderek teslim oldu. Erkan Tartuk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.