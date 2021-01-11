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Bomba eğitimi alan El Kaide zanlısı tutuklandı
Suriye’de bomba ve silah eğitimi aldıktan sonra Adana’ya geldiği öne sürülen El Kaide Terör Örgütü üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.
Asayiş 11.01.2021, 09:45
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Suriye’de bomba ve silah eğitimi aldıktan sonra Adana’ya geldiği öne sürülen El Kaide Terör Örgütü üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de terör örgütü El-Kaide’nin kamplarında yaklaşık 1 buçuk yıl bomba ve silahlı eğitim aldığı iddia edilen O.K.’nin, yasa dışı yollarla Türkiye’ye döndüğünü belirledi. Şüphelinin Adana’nın İmamoğlu ilçesinde bir evde saklandığını tespit eden polis, eve şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda O.K., gözaltına alındı.Emniyete götürülen O.K.’nin ağabeyi M.K.’nin hala Suriye’nin İdlib ilinde terör örgütü saflarında olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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