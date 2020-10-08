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Bolu’da tüfeğini temizlerken kendini vuran şahıs hayatını kaybetti
BOLU'DA, TÜFEĞİNİ TEMİZLEDİĞİNİ SIRADA KENDİNİ VURAN 37 YAŞINDAKİ ERSİN ABACI HASTANEDE VERDİĞİ HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.
Asayiş 08.10.2020, 15:17
Bolu’da tüfeğini temizlediğini sırada kendini vuran 37 yaşındaki Ersin Abacı, hastanede verdiği hayat mücadelesini kaybetti.
Olay, geçtiğimiz hafta merkeze bağlı Okçular köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde av tüfeğini temizleyen Ersin Abacı (37) , tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu karnından vuruldu. Evden gelen silah sesinin ardından Abacı’nın yaşadığı eve giden komşuları genç adamı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Abacı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne götürüldü. 37 yaşındaki genç adam, dün akşam saatlerinde hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
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