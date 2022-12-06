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Bolu’da TEM ekiplerinden yabancı uyruklu şahıslara denetim
Bolu’da TEM ekipleri kent merkezinde durdurdukları yabancı uyruklu vatandaşların kimliklerini kontrol etti. Kimlikleri olmayan şahıslar gözaltına alındı.
Asayiş 06.12.2022, 17:33
Bolu’da TEM ekipleri kent merkezinde durdurdukları yabancı uyruklu vatandaşların kimliklerini kontrol etti. Kimlikleri olmayan şahıslar gözaltına alındı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik denetim gerçekleştirdi. İzzet Baysal Caddesi üzerinde yabancı uyruklu vatandaşların kimliklerini kontrol eden ekipler, 1 saatte yaklaşık 100 kişiyi denetledi. Üzerinde kimlik bulunmayan şahıslar, ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.