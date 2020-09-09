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Bolu’da, maske takmayanlara 1 milyon 850 bin lira ceza kesildi

BOLU’DA, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA MASKE TAKMAYAN 2 BİN 56 KİŞİYE SON 3 AYDA 1 MİLYON 850 BİN 400 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ.

Asayiş 09.09.2020, 16:31
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Bolu’da, maske takmayanlara 1 milyon 850 bin lira ceza kesildi

Bolu’da, korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmayan 2 bin 56 kişiye son 3 ayda 1 milyon 850 bin 400 lira para cezası kesildi.

Bolu’da, korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara yönelik polis ve jandarma ekiplerinin uygulamaları aralıksız olarak devam ediyor. Yaya ve ekip araçlarıyla cadde ve sokaklarda uygulama yapan ekipler, anonslarla vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Ekipler, son 3 ay içerisinde maske takmayan ve korona virüsle mücadele kurallarına uymayanlara yönelik yaptıkları uygulamalarda 2 bin 56 kişiye kişiye toplam 1 milyon 850 bin 400 lira idari para cezası kesti.

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