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Bolu’da komşular arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1’i polis 5 yaralı

Bolu’da, komşu iki aile arasında çıkan bıçak ve silahlı kavgaya karışan 4 kişi ile kavgaya müdahale eden 1 polis memuru yaralandı.

Asayiş 08.06.2021, 00:52
Bolu’da komşular arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1’i polis 5 yaralı

Bolu’da, komşu iki aile arasında çıkan bıçak ve silahlı kavgaya karışan 4 kişi ile kavgaya müdahale eden 1 polis memuru yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Küçükberk mahallesi 6’ıncı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirlerine komşu olan ve aralarında geçtiğimiz Cumartesi günü henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıkan Burak Sokulluoğlu ile Ergün ve Ersin Baştürk kardeşler akşam saatlerinde evlerinin önünde karşılaştı. İki grubun arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baştürk kardeşlerin bıçakla saldırdığı Burak Sokulluoğlu evindeki tüfeği alarak dışarı çıktı.

Sokulluoğlu’nun arka arkaya ateş etmesi sonucu Ergün Baştürk ve Ersin Baştürk ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Silah sesini duyarak olaya karışan Sokulluoğlu’nun yakını Murat Acar da darp edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memurunun da düşerek omzunun çıktığı kavgada savaş alanına dönen olay yerinde kavgaya karışanların yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kopan parmağı aradılar

Bıçağın da karıştığı kavgada Ergün Baştürk’ün parmağı koptu. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri dakikalarca kopan parmağı aramasına rağmen bulamadı.

Kavgada yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.
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