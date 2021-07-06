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Bolu’da, 8 kilo 400 gram esrar yakalandı: 1 gözaltı

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 400 gram esrarla yakalanan F.A. adliyeye sevk edildi.

Asayiş 06.07.2021, 11:50
Bolu’da, 8 kilo 400 gram esrar yakalandı: 1 gözaltı

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 400 gram esrarla yakalanan F.A. adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine paketler halinde gizlenmiş halde 8 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan F.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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