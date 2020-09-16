Bolu Valiliği önünde şüpheli çanta paniği
BOLU’DA, VALİLİK BİNASININ ÖNÜNE BIRAKILAN ŞÜPHELİ ÇANTA PANİĞE NEDEN OLDU. BOMBA İMHA UZMANININ ÇAĞRILDIĞI OLAYDA, ŞÜPHELİ ÇANTADAN ÇOCUK KIYAFETİ ÇIKTI.
Bolu’da, valilik binasının önüne bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının çağrıldığı olayda, şüpheli çantadan çocuk kıyafeti çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan valilik binasının önüne bırakılmış şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Çantanın bırakıldığı yerin valiliğe çok yakın olması nedeniyle, ekipler emniyet şeridiyle çantanın çevresini kapattı. Vatandaşların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı kontrollü bir şekilde çantanın yanına gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede çantanın içinde çocuk kıyafetlerinin olduğu tespit edildi. Çanta fünyeyle patlatılmadan olay yerinden uzaklaştırıldı.
Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından çantayı bırakan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.
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