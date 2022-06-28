Boğulan adam dakikalarca yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde çırpındığı görülerek kıyıya çıkarılan vatandaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Keykubat plajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için denize giren Mutlu Özhasan’ın (51), bir süre sonra çırpınışlarını gören cankurtaran müdahalede bulunarak denizden çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri kumsal üzerine çekilen Özhasan’a dakikalarca kalp masajı yaptı. Daha sonra ambulansa bindirilen şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.