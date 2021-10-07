Boğaziçi’nde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde eylem yaparken gözaltına alınan 10 kişiden 2’si tutuklanırken 8’i serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde eylem yapan ve Rektör Prof. Dr. Naci İnci’nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerden 3’ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmış, 7’si ise Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Adliyede savcılığına çıkarılan şüphelilerden 4’ü savcılıktan serbest bırakılırken, 3’ü tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.