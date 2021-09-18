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Bitlis’te tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bitlis-Baykan karayolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Asayiş 18.09.2021, 10:04
Bitlis’te tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bitlis-Baykan karayolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’dan Bitlis istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 CSZ 30 plakalı tır ile karşı yönden gelen 34 DME 376 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin 112’ye haber vermesi üzerine bölgeye ambulans, AFAD, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü ve arkadaşı, AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çıkarıldı.

Yaralılar Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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