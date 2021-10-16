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Bismil’de pamuk fabrikasındaki yangınd, 2,5 ton pamuk kül oldu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bulunan bir pamuk fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2,5 ton pamuk zarar gördü.

Asayiş 16.10.2021, 10:15
Bismil’de pamuk fabrikasındaki yangınd, 2,5 ton pamuk kül oldu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bulunan bir pamuk fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2,5 ton pamuk zarar gördü.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde ’Beyaz Altın’ olarak nitelendirilen pamuğun temizlendiği ve balya haline getirilerek satışa sunulduğu çırçır fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve önlenemeyen yangına bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Diyarbakır itfaiyesi tarafından yaklaşık 1 saat boyunca yapılan müdahalenin sonunda yangın kontrol altına alınırken, ekipler yangının tekrar başlamaması için 1 saat boyunca da soğutma çalışması yaptı.

Yangında 2 ton 500 kilogram pamuk kül olurken güvenlik güçleri yangının çıkış sebebinin bulunması için inceleme başlattı.

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