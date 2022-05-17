Bisikletçi dükkanı alev alev yandı

Arnavutköy’de bir bisikletçi dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan dükkan cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Özler Sokak’ta bulunan bir bisikletçi dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dükkanda geniş çaplı hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Bazı vatandaşlar da yangını film izler gibi izledi. Dükkanın alev alev yanması cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.