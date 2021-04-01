Bisiklet sporcusunun ölümüne sebep olan sürücüye tahliye

İzmir’in Menemen ilçesinde bisiklet sporcusu Zeynep Aslan’a çarparak ölümüne sebep olan kamyon sürücüsü, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Kazada suçu olmadığını söyleyen sürücü, “Ben değil, Zeynep Aslan bana çarptı” dedi.

İzmir’in Menemen ilçesinde 14 Ekim 2020’de, Aycan Y. idaresindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bisiklet takımı sporcusu Zeynep Aslan’a çarptı. Bir çocuk annesi Aslan, kazada hayatını kaybederken, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Zeynep Aslan’ın kural hatası yapmadığı, kamyon sürücüsü Aycan Y.’nin ise “Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şeride girdiği” dolayısıyla da “asli kusurlu” olduğu bildirildi. Aycan Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aslan’a çarpan kamyon sürücüsü Aycan Y. ile yol kenarında park halinde olan 35 MFE 70 plakalı kamyonun sürücüsü İ.K. ve iş makinesinin operatörü M.Y. sanık olarak yer aldı. İddianamede, kamyonuyla Sasalı yönüne giden Aycan Y.’nin, yol çalışmasını görmesine rağmen, burada görevli İ.K.’nin park halindeki 35 MFE 70 plakalı kamyonunu kontrolsüz, aceleyle ve hatalı şekilde sollamaya başlayıp, karşı şeridi kapatarak ilerlediği sırada banket çizgisine yakın Zeynep Arslan’a çarpıp, ölümüne neden olduğu belirtildi. Sanıklar hakkında, “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

“Trafik kurallarına uyarım”

Davanın Menemen 1. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Aycan Y. duruşmaya SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katılırken, taraf avukatları ile Zeynep Aslan’ın ailesi duruşma salonunda hazır bulundu. Celsede ilk olarak bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığı ifade edildi.

Aslan ailesinin avukatları; sanık Aycan Y.’nin tutukluluk halinin devam etmesini, tutuksuz sanıklar İ.K. ve M.Y.’nin de tutuklanmasını talep etti.

Talep üzerine söz alan tutuklu sanık Aycan Y., kendisinin Zeynep Aslan’a değil, Aslan’ın kendisine çarptığını savunarak, “Olayda hiçbir suçum yok. Kendi yolumda dümdüz gidiyordum. Zeynep Aslan bana çarptı. Eğer park halindeki araçlar olmasaydı bu kaza olmazdı. 47 yaşındayım ve başıma ilk kez böyle bir şey geldi. Ben trafik kurallarına uyan bir sürücüyüm” dedi. Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini talep etti.

Hakim; Aycan Y.’nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti cezanın kanununda öngörülen üst sınırı ile tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine, tutuksuz sanıkların tutuklanma talebinin de reddine karar verdi. Ulaştırma Bakanlığına müzekkere yazılarak sanıkların takograf kayıtlarının istenmesine karar veren hakim, sanıkların kaza saatindeki HTS kayıtlarının da istenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.