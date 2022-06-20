banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Bu hastane diğerlerinden farklı
Bu hastane diğerlerinden farklı
Tarım-GFE yıllık yüzde 117,31 arttı
Tarım-GFE yıllık yüzde 117,31 arttı
Kahramanmaraş’ta buğday hasadı başladı
Kahramanmaraş’ta buğday hasadı başladı

Bisiklet hırsızlığı kamerada

Eskişehir’de bina önüne bağlanan bisikletin kilidini eliyle çekerek kıran hırsızın görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı

Asayiş 20.06.2022, 10:28
Bisiklet hırsızlığı kamerada

Eskişehir’de bina önüne bağlanan bisikletin kilidini eliyle çekerek kıran hırsızın görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı

Olay dün akşam saatlerinde Güllük Mahallesinde yaşandı. Baysal Sokak üzerinde bina önünde kilitli halde duran bisiklet, gece saat 02.00 sularında çalındı. Hırsız, rahat tavırlarla bisiklete yaklaştıktan sonra ayakkabısını bağlama bahanesiyle bir süre bekledi. Daha sonra bisikletin kilidini çekerek koparan hırsız, oradan hızla uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın, ayakkabısını bağlama bahanesiyle bir süre etrafı kontrol ettiği yansırken, hırsızın rahat tavırları şaşırttı.

Bisiklet sahibi Mert Öz, sabah uyandığından bisikleti bıraktığı yerde bulamadığını söyledi. Bisikletin çalındığını fark ettikten sonra polise ifade verdiğini söyleyen Öz, hırsızın bir an önce bulunmasını istediğini belirtti.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu