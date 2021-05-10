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Bir turist skandalı daha! Bu sefer Pamukkale'de soyundular!

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'de, Polonyalı vücut geliştirme sporcusu Marcin Modrzejewski ve yanındaki erkek arkadaşı çıplak poz verip fotoğraf çektirdi.

Asayiş 10.05.2021, 19:24
Bir turist skandalı daha! Bu sefer Pamukkale'de soyundular!

Turistlerden Modrzejewski, sosyal medya hesabından fotoğrafı, "Çıplak devriye. Neyse ki kimse devriyemizde boğulmadı" notuyla paylaştı. Görsel, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Tam kapanma nedeniyle sadece yabancı turistlerin gezebildiği 'beyaz cennet'te, turistlerin çektirdiği çıplak fotoğraf, sosyal medyada tepki topladı.

Modrzejewski'nin bir takipçisi paylaşıma, 'Bu ne pislik' yorumu yaptı.

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