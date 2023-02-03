Bir araçtan 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

Gaziantep’te bir araçta yapılan aramada 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir araçta yapılan aramada, 1 milyon 500 bin adet makaron ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.