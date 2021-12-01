Bingöl’de otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Bingöl’de otomobilin çarptığı yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Simani Mahallesi Şalvar Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 12 T 0103 plakalı ticari taksi, yaya olarak karşıya geçmek isteyen 75 yaşındaki Yusuf Kurtaran’a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.