Bingöl’de otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bingöl’ün Yayladere ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dalbasan köydeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören yöre halkının haber vermesi üzerine olay yerine, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.