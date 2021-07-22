banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş
Galatasaray Devler Ligi'de umutları zora soktu
Galatasaray Devler Ligi'de umutları zora soktu
Elon Musk'a güvenip yatırım yapanlar battı!
Elon Musk'a güvenip yatırım yapanlar battı!

Bingöl’de iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralındı.

Asayiş 22.07.2021, 00:20
Bingöl’de iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
banner502

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralındı.

Olay, Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyü Çatak mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Velat İ. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Velat İ., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
banner501