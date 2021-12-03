Bindikleri tekneden denize atlamaya zorlanan 2 göçmenin cesedine ulaşıldı

Antalya’nan Manavgat ilçesinde bindikleri tekneden denize atlamaya zorlanan 6 kişiden kayıp olan 2 göçmenin cesedine ulaşıldı.

Manavgat ilçesinde saat 22.00 sıralarında Manavgat-Alanya D-400 karayolu üzeri Kızılot Mahallesi sahillerindeki Belediye Halk Plajı yanında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin üzerleri ıslak olduğu gözlenirken olayı görüp 112 Acil çağrı Merkezi’ni arayan vatandaş sahilde 30 dolayında göçmen olduğunu, bunların D-400 karayolunun diğer tarafına geçip dağıldıklarını söyledi. Göçmenlerin üzeri ıslak şekilde 4’ü gazetecilerin karşısına çıkarken biri kardeşinin ve arkadaşının boğulduğunu iddia etti. Jandarmanın ve ambulansların bulunduğu yerde konuşan bir göçmen ise, 30 kişi olarak karayoluyla sahile getirildiklerini, ilk etapta 6 kişi olarak yüzerek gittikleri tekneye bindikten sonra silah zoruyla tekneden indirildiklerini, 4 kişinin sahile çıkmayı başardığını ancak 2 kişinin çıkamadığını söyledi. Jandarma tarafından yakalanıp ambulansa alınan Suriyeli 10 düzensiz göçmenin ardından bölgede yapılan çalışmalarda sazlıklar arasında saklanan 4’ü çocuk 17 kişi daha bulundu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Karakolu’na götürülen 27 düzensiz göçmene yemek ve kıyafet verildi. Denizde kaybolduğu söylenen Suriye uyruklu 13 yaşındaki Muhammet Elgani ve Mahmut Elşeyh (18) için ise SAK timi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Kardeşi gözyaşı döktü

Suriyeli 30 göçmenin dün akşam saat 19.30 sıralarında bir otobüs ile Kızılot beldesine getirilip bırakıldığı, buradan açıkta bekleyen tekneye yüzerek ilk etapta 6 kişilik grubun gittiği, ancak teknede çıkan anlaşmazlık sonucu denize atlamaya zorlandıkları iddia edildi. Karaya ulaşan düzensiz göçmenlerden biri telefondan resmini gösterdiği kardeşinin karaya çıkamadığını söyleyerek gözyaşı döktü.

İnsansız robot sualtında aradı

2 kayıp göçmen için başlatılan arama çalışmaları deniz yüzeyinden botlarla, havadan helikopterle sürerken, su altından da dalgıçlar ve ROW olarak adlandırılan insansız sualtı robotuyla da bölge adeta didik didik tarandı. Suriyeli 2 göçmenin cesedi, akşam saatlerinde Alara Çayı’nın denize döküldüğü yerin 3 mil açığında bulundu. Manavgat Devlet Hastanesi’ne getirilen Muhammet Elgani ve Mahmut Elşeyh’in cesetleri Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.