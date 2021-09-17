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Bina görevlisinin feci sonu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde binanın 12. katındaki havalandırma boşluğundan düşen bina görevlisi yaşamını yitirdi. Görevlinin yakınları bina yöneticisine tepki gösterirken, yönetici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Asayiş 17.09.2021, 17:42
Bina görevlisinin feci sonu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde binanın 12. katındaki havalandırma boşluğundan düşen bina görevlisi yaşamını yitirdi. Görevlinin yakınları bina yöneticisine tepki gösterirken, yönetici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde bulunan 12 katlı apartmanda bina görevlisi Memiş Göksu (47), binanın son katında bulunan havalandırma boşluğundaki kabloları düzeltmek için çalışmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Göksu, 12. kattan yere çakıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin yardımı ile girdikleri havalandırma boşluğunda Memiş Göksu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada olayı duyarak apartmana gelen Göksu’nun yakınları, bina yöneticisi A.Ö.’yü suçladı. A.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Memiş Göksu’nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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