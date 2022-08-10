Bileğini kesti, yürekleri ağızlara getirdi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bileğini keserek intihara teşebbüs eden genç kız hastanelik oldu.

Olay, öğle saatlerinde Muradiye Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde Göçmen Konutları’nda bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre; ailesi ile sorunlar yaşayan 17 yaşındaki A.O., bileğine kesik atmak suretiyle intihara teşebbüs etti. Evin kapısını kilitleyen genç kız, ikna edilemeyince ikametin kapısı itfaiye ekiplerince kırıldı. Bileğinde faça olan A.O.’ya ilk müdahaleyi 112 Sağlık ekipleri yaptı. Olay yerine gelen ambulansla da Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Yakınları sinir krizleri geçirirken, intihara teşebbüs eden gencin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaya dair soruşturma başlatıldı.