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Bilecik’teki yangında ev kullanılmaz hale geldi
EV YANGINI 1
Asayiş 18.09.2020, 15:24
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen yangında bir ev tamamen kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yeniüreğil Köyü’nde Bekir Girci’ye ait boş evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köy sakinlerinin durumu haber vermesiyle birlikte Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının ardından soğutma işlemi gerçekleştirilirken ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Evde kimsenin olmadığı ve ev sahiplerinin Bozüyük’te yaşadıkları kaydedildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de köye gelerek yangın ile alakalı gerekli tahkikatı başlattı.
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