Bilecik’te fabrikanın açık hava deposunda yangın
BİLECİK'TE BİR FABRİKANIN AÇIK HAVA DEPOSUNDA YANGIN
Bilecik’te seramik ürünler üreten bir fabrikanın açık hava deposunda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Ata Bulvarı 1. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir seramik fabrikasının üretilen ürünlerinin stok yapıldığı açık hava deposunda dumanların yükseldiğini gören fabrika çalışanları durumu hemen 1. OSB itfaiyesine haber verdi. Bölgeye Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile herhangi bir olumsuzluğa karşı AFAD ekipleri de sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, fabrika çalışanları panik yaşadı. Ekipler yangının kesin çıkış nedenini araştırırken, yangının üretim malzemelerin konulduğu paketlerde çıktığı ve diğer paletlere sıçradığı iddia edildi.
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