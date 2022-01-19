Bilecik Belediye binasında rüşvet operasyonu

Bilecik Belediyesi’nin iştirak şirketi olan Kayı A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı, polisin belediye binasına düzenlediği rüşvet operasyonunda gözaltına alındı

Bilecik’te kent merkezinde yapılan bir alışveriş merkezi ihalesiyle ilgili rüşvet istibaratını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye binasında bir operasyon düzenledi. Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin bir bölümü belediye binasının giriş çıkışları kapattı. Polis ekipleri belediyeye girerek Erdağı’nın odasında arama yaptı. Operasyonun Erdağı’nın "Satış Bedeli Haricinde Rüşvet" kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi.

Operasyonda, Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı’nın gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan Erdağı’nın belediye binasında olduğu, işlemlerinin ardından emniyete götürüleceği bildirildi.

Operasyonla ilgili 200 bin dolarlık rüşvet iddiası olduğu öne sürüldü.