Bildiriye son halini veren emekli Tuğamiral Ergun Mengi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, bildiri yayınlayan emekli amiraller arasında olan Ergun Mengi’yi il dışı ve yurt dışı yasağı vererek adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ev hapsi verilen tüm şüphelilerin üzerindeki karar kaldırılarak tümüne il dışına çıkma yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 amiral Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği karşısına çıktı. Başsavcılığın emekli Tuğamiral Ergun Mengi’yi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklama talebi yerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasında karar kıldı.

‘Tutuklanması talep edilen Ergun Mengi serbest bırakıldı’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesinde yazılı “Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma” suçundan Ergun Mengi adına verilen tutuklama talebinde, “Soruşturma konusu bildiriyi hazırladığı ve üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla, şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı Ceze Muhakemesi Kanunu’nın 100. ve diğer maddeleri uyarınca tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur” ifadeleri yer aldı. Mengi’nin ifadelerini değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği tutuklama talebi yerine adli kontrol şartı koyarak serbest bıraktı.

“Adalet sistemine teşekkür ediyoruz”

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ergun Mengi için tutuklama kararı verirken, diğer şüphelilerden Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Mustafa Özbey, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, Bülent Olcay, Ramazan Cem Gürdeniz ve Kadir Sağdıç hakkında ev hapsi kararı verilmiş, Ali Sadi Ünsal, Atilla Kıyat, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal ve Nadir Hakan Eraydın hakkında da il dışına çıkmama kararı verilmişti. Mahkeme ev hapsi kararı verilen tüm şüphelilerin üzerindeki kararı kaldırılarak, il dışına çıkmama kararı verdi ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar arasında yer alan emekli Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz, “Bu kadar basit bir basın açıklamasından buralar gelmek tam anlamıyla iletişim kazası. Bu kazanın nedenini bizde aramayın. Metin çünkü çok net iyi niyetle hazırlanmış. Hukuk sistemine, adalet sistemine Polis Teşkilatına teşekkür ediyoruz” dedi.