Bıldırcın avında kullanılan 11 adet elektronik ses cihazı ele geçirildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin arazide yaptıkları denetimlerde usulsüz avlanmada kullanılan ve bıldırcın sesi çıkaran 11 adet elektronik cihaz ele geçirildi.

DKMP Elbistan Şefliği görevlileri, elektronik cihazlarla kural tanımadan yaban hayatını tehlikeye sokan ve adeta katliam derecesinde yasadışı avcılık yapanlara göz açtırmıyor. DKMP ekipleri, özellikle göç zamanı olduğu için gece vaktinde araziye kurulan bıldırcın sesi çıkaran elektronik cihaz kullananlara karşı önemli bir çalışmaya imza attı. Gece saatleriyle birlikte araziye çıkan doğa koruma görevlileri, bölgeyi karış karış aradı. Duydukları her sesi kontrol eden DKMP ekipleri, yaptıkları aramalarda usulsüz avlanmada kullanılan, bıldırcın sesi çıkaran 11 adet elektronik cihaz ele geçirdi. Muhafaza altına alınan elektronik cihazların piyasa değerinin ise yaklaşık 20 bin lira olduğu öğrenildi.

Söz konusu cihazlarla avlanmanın yasadışı olmakla birlikte bıldırcın ve diğer yaban hayvanlarının neslinin devamı açısından ciddi sıkıntı doğuracağının altını çizen yetkililer, vatandaşları bir kez daha uyardılar.