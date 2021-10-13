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Biga’da kaçak içki operasyonu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 235 litre kaçak içki ele geçirildi.

Asayiş 13.10.2021, 11:21
Biga’da kaçak içki operasyonu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 235 litre kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesinde usule aykırı bir şekilde kaçak şarap üretilip piyasaya sürüldüğü istihbaratı üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Biga ilçesindeki bir bağ evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 bin 230 litre kırmızı şarap, 5 litre yapma rakı ve 327 adet 5 litrelik satışta kullanılan boş pet su şişesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adlî işlem başlatılırken, alkollere el konuldu.

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