Bıçaklı saldırıda yaralandı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan E.Ç.(31) 4 yerinden yaralandı. Yaralı, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Ü.K. ise kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.