Beyşehir Gölü kıyılarında 12 farklı noktada çıkan sazlık yangını söndürüldü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü kıyılarındaki sazlık alanlarda 12 farklı noktada aynı anda çıkan sazlık yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve yağan yağmurun etkisiyle söndürüldü.

Beyşehir Gölü’nün Karaburun Plajı çevresi ile göle kıyısı olan Karadiken, Yeşildağ, Gölkaşı, Sadıkhacı ve Çiftlik Mahallesi yakınlarındaki sazlık alanlar ile Bekdemir Mahallesi’nde bulunan eski BSA kanalı çevresindeki toplam 12 farklı sazlık ve kamışlık alan akşam saatlerinde alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangın mahallinin balçık ve bataklık olması sebebiyle alevlere müdahale etmekte zorlandı. Ekipler alevlerin yükseldiği bazı kesimlere giremezken, Sadıkhacı Mahallesi’ndeki yangına müdahale için sazlık alana giren bir itfaiye aracı balçığa saplanarak mahsur kaldı. İtfaiye aracı, bir traktörle çekilerek saplandığı alandan kurtarıldı. Farklı yönlerde esen şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale eden ekipler, Karaburun Plajı’na yaklaşan alevlere de müdahalede bulundu. Beyşehir Belediyesi ekipleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler ekipler tarafından yapılan uzun müdahalelerin ardından kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları esnasında yağmaya başlayan yağmur farklı noktalarda devam eden sazlık yangınlarının da kendiliğinden sönmesini sebep oldu. İtfaiye ekipleri, yağan yağmurla birlikte saatlerdir sürdürdükleri söndürme çalışmalarını sonlandırdı.

Daha önceki haftalarda da ateşe verilen sazlıkların kim ya da kimler tarafından yakıldığı araştırılıyor.

(ARÖ-FM-