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Beypazarı’nda uyuşturucu tacirleri yakalandı

BEYPAZARI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİ YAPAN 4 ŞÜPHELİYİ KISKIVRAK YAKALADI.

Asayiş 23.10.2020, 11:23
Beypazarı’nda uyuşturucu tacirleri yakalandı

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar neticesinde 4 uyuşturucu taciri yakalandı. Polis yaptığı çalışmada S.S. , S. Ç ve M. D. , A.M isimlerini tespit etti. Operasyon için düğmeye basıldı zanlılar tek tek yakalandı. Yapılan aramalarda 174 gram eroin maddesi ele geçirildi, yine şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 33 gram eroin, 3 gram esrar,12 gram metamfetamin, 11 adet subatone hap ele geçirildi. Zanlılar emniyet işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

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