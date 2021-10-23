banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
Kılıçdaroğlu'ndan ''Gri liste'' tepkisi
Kılıçdaroğlu'ndan ''Gri liste'' tepkisi
Twitter'dan Whatsapp'a rakip proje!
Twitter'dan Whatsapp'a rakip proje!
Benzin 11 TL'ye çıkabilir!
Benzin 11 TL'ye çıkabilir!

Beyoğlu’nda restoran kurşun yağmuruna tutuldu: 1’i ağır 5 yaralı

Beyoğlu’nda iddialara göre aralarında husumet bulunan iki gruptan biri, geldiği araçla restoran içerisinde bulunan husumetlilerini kurşun yağmuruna tuttu. Silahlı saldırı sonrası şüpheli kişi yada kişiler kayıplara karışırken 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Asayiş 23.10.2021, 02:32
Beyoğlu’nda restoran kurşun yağmuruna tutuldu: 1’i ağır 5 yaralı

Beyoğlu’nda iddialara göre aralarında husumet bulunan iki gruptan biri, geldiği araçla restoran içerisinde bulunan husumetlilerini kurşun yağmuruna tuttu. Silahlı saldırı sonrası şüpheli kişi yada kişiler kayıplara karışırken 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki gruptan biri cadde üzerindeki restoranın önüne araç ile gelerek restoran içerisinde bulunan husumetlilerine kurşun yağdırdı. Korku panik yaşayan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Silahlı saldırı sonrası kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kayıplara karışırken saldırı sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Ortalık savaş alanına döndü

Silahlı saldırı sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini gerçekleştirerek hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonrası restoran ve çevresinde bulunan park halindeki araçlarda yoğun kurşun izine rastlandı.

Olay yeri inceleme ekipleri restoran çevresinde inceleme yaparken silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2