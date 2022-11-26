Beyoğlu’nda polis ekipleri ve şüpheliler arasında çatışma: 1 ölü

Beyoğlu’nda silahlı kavga ihbarına giden polis ekipleri ve kavgaya karışan grup arasında kovalamaca yaşandı. ’Dur’ ihtarına uymayan şahıslardan biri, polis ekiplerinden bir kişiyi bacağından yaralarken, ateş açan şahıs ise vurularak hayatını kaybetti.

Beyoğlu İstiklal Caddesi Mis Sokak’ta saat 03.00 sıralarında silahlı kavga olduğu ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler, E.T. isimli bir kişinin bacağından vurulduğunu gördü. Polis ekiplerini görünce şüpheliler kaçmaya başladı. Ekipler, olay yerinden kaçan 5 kişinin peşine takıldı. Kovalamaca sırasında şüpheliler, ’dur’ ihtarına ve polisin havaya ateş açmasına rağmen kaçmaya devam etti. Tarlabaşı’nda şüphelilerden biri ise polise ateş açtı. Sıktığı kurşunlardan biri M.B.E. isimli polis memuruna isabet edince polis memuru M.B.E. bacağından yaralandı. Ekip arkadaşlarının vurulduğunu gören diğer polisler ise silahı kullandığı öne sürülen 19 yaşındaki Göktuğ Efe Yılmaz’a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kurşunların isabet ettiği şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Yılmaz’ın cenazesinin Adli Tıp’tan alınarak yakınlarına teslim edildiği öğrenilirken, bacağından vurulan M.B.E. ve E.T. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.