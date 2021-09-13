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Beyoğlu’nda okul taşıtlarına yönelik ’tam kapsamlı’ denetim

2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminin başlaması ile birlikte trafik ekipleri, okul taşıtlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Sürücülerin gerekli evrak ve belgeleri incelenerek korona virüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Asayiş 13.09.2021, 08:10
Beyoğlu’nda okul taşıtlarına yönelik ’tam kapsamlı’ denetim

2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminin başlaması ile birlikte trafik ekipleri, okul taşıtlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Sürücülerin gerekli evrak ve belgeleri incelenerek korona virüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.



Yaklaşık 1.5 yıl aranın ardından öğrenciler geçtiğimiz Pazartesi günü yüz yüze eğitime başladı. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminin başlaması ile birlikte trafik ekipleri okul taşıtlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Beyoğlu’nda ekipler, yol kapama noktaları oluşturarak okul servislerini denetledi. Sürücülerin gerekli evrak ve belgeleri incelenerek korona virüs tedbirleri hatırlatıldı. Yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

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