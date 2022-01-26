Beyoğlu’nda kadına saldırı anları: Şişeyle kafasına vurdu, çelme taktı ve yumrukla saldırdı

Beyoğlu’nda sabaha karşı yolda yürüyen iki kadından birinin kafasına arkasından yaklaşan bir şahıs, önce şişeyle vurdu ardından da tekme ve yumrukla saldırdı. Saldırı anları kameralara yansırken, çelmeyle yere de düşen kadının şahıstan şikayetçi olmağı öğrenildi. Olay ise şişenin isabet ettiği bir işyerinde hasar oluşmasıyla ortaya çıktı.

Olay, önceki hafta Cumartesi günü saat 05.30 sıralarında Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı iki kadın birlikte yolda yürümeye başladı. Bir süre sonra kadınların arkasından yaklaşan iki şahıstan biri, kadınlardan birinin kafasına şişeyle vurdu. Şahsın elinden çıkan şişe cadde üzerindeki bir işyerinin camına çarparak hasar verdi. Kadının peşini bırakmayan şahıs, arkasından yaklaşıp tekme ve yumruklarla saldırdıktan sonra çelme taktı. Ardından kadınlar birlikte yürüyerek sokaktan ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Camdaki hasar kadına şiddeti ortaya çıkarttı

Olayın ardından sabah saatlerinde işyerine gelen Süleyman Kutluk, camda kırık olduğunu fark etti. Bunun üzerine kameraları inceleyen işyeri sahibi, yaşanan kavga sonucunda işyerinin camının hasar aldığını gördü. Görüntüleri alan Kutluk, emniyete giderek şahıstan şikayetçi oldu. Olayla ilgili konuşan işyeri sahibi, “Kamerada izlediğim kadarıyla birbirini dövmüşler. 2 bey ve 2 bayan birbirine saldırmış, şişe falan fırlatmışlar. Biz de karakola gittik tutanak verdik. Zaten görüntüler emniyette de var” dedi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.