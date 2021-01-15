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Beyoğlu’nda frenleri tutmayan kamyonet binaya çarptı
Beyoğlu’nda sürücüsünün yokuş aşağı indiği esnada frenlerinin tutmayarak kayması sonucu kontrolden çıkan kamyonetin binaya çarptığı yeni görüntüler kameralara yansıdı.
Asayiş 15.01.2021, 10:37
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Beyoğlu’nda sürücüsünün yokuş aşağı indiği esnada frenlerinin tutmayarak kayması sonucu kontrolden çıkan kamyonetin binaya çarptığı yeni görüntüler kameralara yansıdı.Olay, dün saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Aynalı Çeşme Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı inen toprak yüklü kamyonet yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaymaya başladı. Sürücünün kontrolünü kaybeden kamyonet binaya çarparak durabildi. Kamyonun çarptığı evin demir korkulukları ve camı kırılırken evdeki kadın ve uykuda olan bebeği büyük korku yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken evde ve kamyonda hasar oluştu. Kazaya ilişkin ise yeni görüntüler ortaya çıktı.
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