Beyoğlu’nda araçların önünü kesti, taksinin kaputunun üzerine yattı

Beyoğlu’nda trafiği kesen bir kişi, aracın kaputunun üzerine yattı. Taksinin hareket etmesiyle yere düşen şahıs ezilme tehlikesi de yaşadı. Ne yaptığı anlaşılmayan şahıs şans eseri kurtulurken, o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay önceki gün Karaköy’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre caddede duran bir kişi, yoldan geçen araçların önünü kesti. Tüm uyarılara rağmen çekilmeyen şahıs, bir taksinin kaputunun üzerine uzandı. Taksinin manevrasıyla yere düşen kişi, ezilme tehlikesi de geçirdi. Adam hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkıp yürümeye devam ederken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.