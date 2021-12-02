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Beylikdüzü’nde motosiklet hırsızlığı kamerada

Beylikdüzü’nde önceki gün akşam saatlerinde bir restoran önünde sahibinin sipariş sonrası kapı önüne park ettiği motosiklet, hırsızlar tarafından itekleyerek götürüldü. Yaşanan anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Asayiş 02.12.2021, 08:57
Beylikdüzü’nde motosiklet hırsızlığı kamerada

Beylikdüzü’nde önceki gün akşam saatlerinde bir restoran önünde sahibinin sipariş sonrası kapı önüne park ettiği motosiklet, hırsızlar tarafından itekleyerek götürüldü. Yaşanan anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, salı günü akşam saat 21.15 sıralarında Beylikdüzü’nde yaşandı. Bir restoranda çalışan Özbekistanlı motokurye Abbas Gaybullaev, götüreceği siparişin hazırlanmasını beklerken motosikletinin çalınmış olduğunu gördü. Motosikletini yerinde görmeyen kurye büyük şok yaşadı. İşyerinin güvenlik kamerasını inceleyen kurye, motosikletin tanımadığı bir kişi tarafından iteklenerek götürüldüğünü görünce ikinci şoku yaşadı. Olayla ilgili kamera kayıtlarını da alan kurye Abbas Gaybullaev, polise giderek şikayetçi oldu. Gaybullaev, çalınan motosikletinin bir an önce bulunmasını istiyor.

Mağdur kurye Gaybullaev, yaşanan anları anlatarak, "Akşam 6’da yasaklar kalktıktan sonra işbaşı yaptık. Saat 9 gibi siparişten geldim, motoru park ettim. İçeri girdim ve diğer siparişi beklerken 15 dakika sonra motor çalınmıştı, hırsızların beni takip ettiğini düşünüyorum. Motoru iterek, çalıştırmadan götürüyorlar. Zaten kamera kayıtları var. Etrafı araştırmamıza rağmen bulamadık. Polise gittik ve şikayetçi olduk. İnşallah bulurlar’’ dedi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hırsızlık şüphelisinin motosiklete yaklaşıp baktıktan sonra motosikleti iterek götürdüğü görülüyor.

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