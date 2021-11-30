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Aksaray-Adana karayolunda şiddetli kum fırtınası etkili oluyor. Yolda göz gözü görmezken, araçlar mahsur kaldı. Bölgede polis ekipleri trafikte güvenliği sağlamaya çalışırken yolun her iki şeridi trafiğe kapatıldı.
Beylikdüzü’nde lodosun verdiği hasar drone ile görüntülendi
Beylikdüzü’nde lodosun verdiği hasar, drone ile görüntülendi.
Asayiş 30.11.2021, 11:26
Beylikdüzü’nde lodosun verdiği hasar, drone ile görüntülendi.
İstanbul’da dün etkili olan lodos, Beylikdüzü çevresinde binaların çatılarının ve dış cephelerinin uçmasına neden oldu. Lodosun verdiği hasar bugün drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler lodosun şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Birçok binanın dış cephesinin ve çatısının uçtuğu, lodos nedeniyle büyük hasar oluştuğu görüldü.