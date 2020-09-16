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Beylikdüzü’nde bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR SANAYİ SİTESİNDE YANGIN ÇIKTI. OLAY YERİNE SEVK EDİLEN İTFAİYE EKİPLERİNİN YANGINA MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.
Asayiş 16.09.2020, 09:47
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Beylikdüzü’nde bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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