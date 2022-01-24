Son Dakika
Haramidere Beylikdüzü arasında E-5 Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı
Yeni evlerine kavuşan depremzede: “Konutlar, gerçekten muazzam. Devletimize ne kadar teşekkür etsek azdır”
- Beylikdüzü - Büyükçekmece arasında E-5 Karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda araç trafikte kaldı. Ekiplerin yolu açma çalışması sürüyor.
Beylikdüzü - Büyükçekmece arasında E-5 Karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda araç trafikte kaldı. Ekiplerin yolu açma çalışması sürüyor.
Asayiş 24.01.2022, 16:20
Beylikdüzü - Büyükçekmece arasında E-5 Karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda araç trafikte kaldı. Ekiplerin yolu açma çalışması sürüyor.