banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Trabzonspor'da Stoke City'li Benik Afobe gündemde
Trabzonspor'da Stoke City'li Benik Afobe gündemde
526 metrelik dünyanın en büyük cam köprüsü
526 metrelik dünyanın en büyük cam köprüsü
Eviniz için en uygun kombiyi nasıl seçersiniz?
Eviniz için en uygun kombiyi nasıl seçersiniz?
Altın haftaya güçlü bir başlangıç yaptı
Altın haftaya güçlü bir başlangıç yaptı

Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nda üç tane tırın karıştığı bir kaza meydana geldi. Olayda bir sürücü yaralanırken yol trafiğe kapatıldı. Bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

BEYLİKDÜZÜ AMBARLI LİMAN YOLU’NDA ÜÇ TANE TIRIN KARIŞTIĞI BİR KAZA MEYDANA GELDİ. OLAYDA BİR SÜRÜCÜ YARALANIRKEN YOL TRAFİĞE KAPATILDI. BÖLGEYE AMBULANS VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

Asayiş 15.09.2020, 15:21
2
Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nda üç tane tırın karıştığı bir kaza meydana geldi. Olayda bir sürücü yaralanırken yol trafiğe kapatıldı. Bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nda üç tane tırın karıştığı bir kaza meydana geldi. Olayda bir sürücü yaralanırken yol trafiğe kapatıldı. Bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 15 Eylül 2020
İmsak 05:11
Güneş 06:38
Öğle 13:04
İkindi 16:35
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0