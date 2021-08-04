Beykoz’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Beykoz’da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ormanda bulunan 3 kişi tarafından kasıtlı olarak çıkartıldığı, şahısların ormandan kaçtığı iddia edildi.

Beykoz Tokatköy Yuşa Tepesi civarındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin ve dumanın görülmesinin ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve OGM helikopterinin erken müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangında 300 metrekarelik alanın yandığı belirlendi. Çevrede ikamet eden esnaf ve vatandaşlar da itfaiyeye destek olmak adına yangının odluğu yere giderek çalışmalar yürüttü.

Yangına tanık olan Emine Yavuz, “duyduk geldik hemen söndürmeye başladık. İnsan acımaz mı, insanın zoruna gidiyor. Allah göstermesin evimiz barkımız yanarsa ne olur, nereye gideriz? Böyle insanlık olmaz” dedi.

Yangın çıkan alana giden Musa Yeşildoğan, “Aşağıdayken dumanları gördük. Görünce koşmaya başladık. Bu bölge ufaktan cayır cayır yanıyordu. 3 kişi şu tarafa doğru kaçtı deniyor ama tam belli değil” dedi.

Yangın söndürme çalışmalarına destek veren başka bir vatandaş, “Biz sabah 8’den beri devriye atıyoruz. Aşağıya indim geldim bir devriye atayım dedim yangın başladı. Şahısları göremedik. Şahıslar belli değil ama eşkalleri belli. 3 kişiydi” diye konuştu.

Yangını söndüren itfaiyeye yardımda bulunan vatandaşlardan Ali Yalın, “İtfaiyecilere yardım ettik çok şükür olaysız kapandı. Söndürmese Riva’ya kadar giderdi. Büyük ihtimalle 3 şüpheli var. Kovalamışlar ama yakalayamamışlar” dedi.

Öte yandan ormanda bulunan 3 kişinin yangını kasıtlı olarak çıkarttığı, yangının çıkmasının ardından ormandan kaçtıkları iddia edildi.