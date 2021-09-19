Beyin kanaması geçiren jandarma uzman çavuş hayatını kaybetti

Elazığ’da beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Tuncay Çağlar’ın naaşı, düzenlenen törenle memleketi Amasya’ya gönderildi.

Elazığ’da görev yapan jandarma uzman çavuş Tuncay Çağlar, evinde rahatsızlandı. Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan uzman çavuş Çağlar’ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ameliyata alınan Çağlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çağlar için Fethi Sekin Şehir Hastanesi Morgunda silah arkadaşları tarafından tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Çağlar’ın cansız bedeni memleketi Amasya’nın Suluova ilçesine gönderildi.

Törene, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, Jandarma Alay Komutan yardımcıları ve askeri personeller katıldı.