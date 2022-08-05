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Beyaz Saray’ın yanına yıldırım düştü: 4 yaralı

ABD’nin başkenti Washington’da Beyaz Saray’ın yakınındaki parka yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Asayiş 05.08.2022, 09:14
Beyaz Saray’ın yanına yıldırım düştü: 4 yaralı

ABD’nin başkenti Washington’da Beyaz Saray’ın yakınındaki parka yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

ABD’nin başkenti Washington’da Beyaz Saray’ın yakınındaki Lafayette Park’ına yıldırım düştü. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilmesi üzerine yetkililer, yıldırım düşmesi sırasında parkta bulunan 2’si kadın, 2’si erkek 4 kişinin ağır yaralandığını ve hastanede tedavi alındıklarını söyledi.

Olayın ardından parkın bir kısmı kapatılırken, meteoroloji bölge için sağanak yağış uyarısı yaptı.

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